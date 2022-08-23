«Ъ»: Минцифры создаст список недопустимых нарушений кибербезопасности

Минцифры собирается запустить реестр недопустимых событий в сфере кибербезопасности. Наиболее важно это для госорганов, госучреждений и объектов критической информационной инфраструктуры.

В список будут внесены опасные для IT-инфраструктуры компаний сценарии, которые нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Об этом 21 августа сообщает «Коммерсантъ».

По задумке, реестром смогут пользоваться все желающие организации. Сами угрозы должны будут выявлять аудиторы, привлечённые Минцифры, и руководители оцениваемых компаний.



В ведомстве отметили, что ряду организаций и органов было необходимо провести анализ защищённости в рамках указа президента от 1 мая о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Согласно документу, на заместителей глав организаций ложится персональная ответственность за обнаружение и ликвидацию последствий атак.

«Представленные отчеты показали необходимость в систематизации и категоризации перечня неприемлемых событий», — сообщили в министерстве. Реестр планируют создать до конца года.

