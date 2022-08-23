Альтернатива Сбербанка не прошла. Приложение «СБОЛ» удалили из AppStore

Из магазина приложений AppStore для устройств на iOS удалили приложение «СБОЛ». Оно появилось недавно и давало возможность клиентам Сбербанка пользоваться онлайн-банкингом.



Об этом стало известно 23 августа из информации магазина приложений, передает РИА Новости.



Причина удаления приложения «СБОЛ» не уточняется.



Напомним, этой весной Apple удалила из AppStore приложения многих банков, попавших под антироссийские санкции. Единственным вариантом для использования банковских сервисов стал браузер. Однако на прошлой неделе Сбербанк выпустил в App Store приложение «СБОЛ», которое оказалось копией «Сбербанка Онлайн».