    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    768мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.74eur59.53
    Метрострой без ВТБПоследний рекорд жарыБорьба за ПетропавловскуюОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Альтернатива Сбербанка не прошла. Приложение «СБОЛ» удалили из AppStore

    4045
    5 комментариев

    Из магазина приложений AppStore для устройств на iOS удалили приложение «СБОЛ». Оно появилось недавно и давало возможность клиентам Сбербанка пользоваться онлайн-банкингом.

    Об этом стало известно 23 августа из информации магазина приложений, передает РИА Новости.

    Причина удаления приложения «СБОЛ» не уточняется.

    Напомним, этой весной Apple удалила из AppStore приложения многих банков, попавших под антироссийские санкции. Единственным вариантом для использования банковских сервисов стал браузер. Однако на прошлой неделе Сбербанк выпустил в App Store приложение «СБОЛ», которое оказалось копией «Сбербанка Онлайн».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важно

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close