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    В доме на Рабфаковской улице в Петербурге рухнул потолок

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    Потолок обрушился в одной из квартир дома 3, корпус 4, по Рабфаковской улице. Об этом 23 августа сообщает прокуратура Петербурга.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    «На месте происшествия находятся работники прокуратуры Невского района, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. К обследованию помещения также привлечены представители администрации и жилищного агентства Невского района, управляющей организации», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

    По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, а при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

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