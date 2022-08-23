В доме на Рабфаковской улице в Петербурге рухнул потолок

Потолок обрушился в одной из квартир дома 3, корпус 4, по Рабфаковской улице. Об этом 23 августа сообщает прокуратура Петербурга.
«На месте происшествия находятся работники прокуратуры Невского района, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. К обследованию помещения также привлечены представители администрации и жилищного агентства Невского района, управляющей организации», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, а при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.