Счёт идёт на дни. Чтобы дождаться трансплантации, Олесе срочно нужно дорогое лекарство

У Олеси диагностировали высокую лёгочную гипертензию. Медики заявили, что необходима трансплантация сердечно-лёгочного комплекса, и поставили её в лист ожидания. Но чтобы дождаться операции, молодой женщине срочно необходим ингаляционный препарат — от этого зависит её жизнь. Только получить лекарство за госсчёт в кратчайшие сроки невозможно.

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Олеся Горбачева, 41 год.

Идиопатическая легочная гипертензия IV-III ФК (ВОЗ). Постановка в лист ожидания на трансплантацию лёгких и сердца.



Требуется ингаляционный препарат. Стоимость курса 211 610 рублей.



Олеся родилась совершенно здоровой, и её дальнейшая жизнь ничем не отличалась от жизни любого другого человека. Но несколько месяцев назад она начала синеть, задыхаться и терять сознание.

Сначала думала, что это может быть последствием перенесенного коронавируса. Но состояние резко стало ухудшаться. Её поместили в больницу. К тому моменту сатурация уже не поднималась выше 72, и женщине пришлось постоянно быть на кислороде. Но несмотря на это, любая физическая нагрузка, такая как подъём на один пролет по лестнице, чистка зубов и минимальные движения, приводила к тому, что всё лицо становилось синим, руки и ноги мёрзли и приобретали такой же цвет.



Обследование показало, что у Олеси высокое давление в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. у неё оно уходило далеко за 100. Виной всему стало сужение сосудов в лёгких. А при возрастании лёгочного давления кровь сильнейшим потоком поступает в сердце, которое, не успевая её перекачивать, раздулось и увеличилось почти вдвое.

Олесю срочно отправили в Москву в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова . Там подтвердили диагноз и назначили пересадку лёгких и сердца. Сейчас женщина находится там и ждёт постановки в лист ожидания донорских органов.



Вся её жизнь рухнула. Все мечты, планы и надежды. Теперь их нет. Есть только молитвы и вера в то, что как можно скорее найдутся донорские органы. Это — шанс на жизнь. Сколько придётся ждать — неизвестно. Но чтобы дождаться заветной трансплантации, Олесе незамедлительно нужен ингаляционный лекарственный препарат «Вентавис». Он понижает давление в лёгких и снижает сердечно-лёгочную недостаточность.



Но возникла проблема. Чтобы получить данное лекарство, Олесе необходимо покинуть реанимацию, где она сейчас находится, уехать по месту регистрации в маленький городок под Калининградом, там подать документы — и, возможно, месяца через полтора-два получить ингалятор. Это в лучшем случае. Но у неё нет на это времени — препарат нужен здесь и сейчас.



И купить его Олеся не в состоянии. Стоимость курса более 200 тысяч рублей. Семья потратила все средства на кислородное оборудование и аренду квартиры в Москве в десятиминутной доступности от больницы — это обязательное требование на момент ожидания донорских органов.

За помощью родные Олеси обратились в петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный на всю Россию, который помогает взрослым и детям с подобными патологиями. Фонд открыл сбор средств.

«Олеся очень хочет жить, вырваться из рук смертельного заболевания. Но счёт идёт на дни, и в данный момент вся её жизнь зависит от лекарственной терапии», — сказали в фонде.

