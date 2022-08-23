Женщину объявили в розыск за кражу коляски в Ломоносове

Три недели пробыла в розыске 31-летняя жительница Ломоносова по делу о краже коляски.



Сотрудники уголовного розыска Петербурга прервали сон подозреваемой около 2:40 ночи, стало известно «Фонтанке» 23 августа. Они нашли её в квартире дома по улице Победы в Ломоносове.



По версии следствия, женщина еще в сентябре 2021 года зашла в подъезд соседнего дома на улице Победы и увезла оттуда коляску. Сумму ущерба пострадавшая семья оценила в 22 тысячи рублей.

