На дорогах Петербурга плотно. Пробку на юге КАД собирает массовое ДТП

Загруженность дорог Петербурга утром 23 августа выше типичного летнего уровня. К 9:40 она выросла с обычных 3 баллов до 4 по шкале «Яндекса».

Пробка растёт на внешнем кольце КАД у пересечения с Московским шоссе. Там, по информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 65-м километре около 9 часов столкнулись четыре легковые машины, заняв четвёртую полосу.



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На Пулковском шоссе движение тормозит ДТП с автобусом, из-за которого легковой автомобиль вылетел на газон, сообщает «Дорожный инспектор».



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На востоке КАД в районе Рябовского шоссе, на подъездах к площади Восстания и на выезде из города по Мурманскому шоссе по-прежнему заторы собираются из-за дорожных работ.



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Наиболее загруженные магистрали утром: Московское шоссе из центра (7 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), Невский проспект в обе стороны (6 баллов), шоссе Революции — Рябовское шоссе к КАД (6 баллов).

По данным «Яндекса», нехарактерно плотный для утренних часов трафик отмечен на Невском проспекте к площади Александра Невского (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), на проспекте Энгельса и Большом Сампсониевском из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного), Лиговский проспект в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

