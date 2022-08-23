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    На дорогах Петербурга плотно. Пробку на юге КАД собирает массовое ДТП

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    Загруженность дорог Петербурга утром 23 августа выше типичного летнего уровня. К 9:40 она выросла с обычных 3 баллов до 4 по шкале «Яндекса».

    Пробка растёт на внешнем кольце КАД у пересечения с Московским шоссе. Там, по информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 65-м километре около 9 часов столкнулись четыре легковые машины, заняв четвёртую полосу.

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    На Пулковском шоссе движение тормозит ДТП с автобусом, из-за которого легковой автомобиль вылетел на газон, сообщает «Дорожный инспектор».

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    На востоке КАД в районе Рябовского шоссе, на подъездах к площади Восстания и на выезде из города по Мурманскому шоссе по-прежнему заторы собираются из-за дорожных работ.

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    Наиболее загруженные магистрали утром: Московское шоссе из центра (7 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), Невский проспект в обе стороны (6 баллов), шоссе Революции — Рябовское шоссе к КАД (6 баллов).

    По данным «Яндекса», нехарактерно плотный для утренних часов трафик отмечен на Невском проспекте к площади Александра Невского (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), на проспекте Энгельса и Большом Сампсониевском из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного), Лиговский проспект в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

    Крупнейшие пробки утром образовались на следующих магистралях:

    9:55, Пулковское шоссе от поворота в аэропорт Пулково до Дунайского проспекта, 4 км,

    9:40, Пулковское шоссе от поворота в аэропорт Пулково до мемориального комплекса «Пулковский рубеж», 3,6 км,

    9:58, Мурманское шоссе от КАД до АЗС, 3,5 км,

    9:52, внешняя сторона КАД от Пулковского шоссе до Московского шоссе, 3 км,

    8:47, Лиговский проспект от Расстанной улицы до площади Восстания, 2,7 км.

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