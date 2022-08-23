Оставленная пенсионеркой на кассе магазина в Павловске банковская карта помогла продавщице, но ненадолго

Забывчивость 70-летней жительницы Павловска привела к уголовному делу для сотрудницы магазина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 23 августа, пенсионерка пришла в полицию Пушкинского района 20 августа около трех дня. Она рассказала, что за два дня до этого ходила в один из сетевых магазинов в Павловске, оплатила покупки, а потом забыла на кассе банковскую карту. А позже увидела, что кто-то девять раз расплатился её картой на общую сумму в 9 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали у дома 3 по улице Слуцкой в Павловске 18-летнюю продавца-кассира магазина по подозрению в краже.
Возбуждено уголовное дело.