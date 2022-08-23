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    Почти три сотни пьяных водителей отловили на дорогах Петербурга и области за выходные

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    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В минувшие выходные на магистралях Петербурга и Ленинградской области прошел рейд «Нетрезвый водитель». Около трехсот экипажей ДПС стартовали на «охоту» вечером 19 августа и подсчитали результаты операции утром 22 августа. В помощь им также выделили сотрудников ППС и бойцов спецподразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков «Гром».

    За выходные инспекторы ГИБДД задержали 262 водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Всех их отстранили от управления транспортом и большинство привлекли к административной ответственности. Исключением стали 16 водителей, которые, как оказалось, попались пьяными за рулем не впервые. Их привлекли уже к уголовной ответственности — по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

    В ГИБДД отмечают, что в первой половине 2022 года число пострадавших в ДТП с пьяными водителями сократилось в полтора раза. В ведомстве считают, что на это повлияли регулярные рейды.

    Напомним, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортом пьяному по статье 12.8 КоАП РФ полагается административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.

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