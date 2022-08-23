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    Мужчина шел к Тверской и стрелял из пистолета средь бела дня на юге Петербурга

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    Житель Ленобласти решил оторваться в Колпино, прихватил с собой пистолет, но гулял он недолго.

    Жители Колпино позвонили в полицию накануне около трех дня и сообщили о том, что некий мужчина идет в сторону Тверской улицы и стреляет, стало известно «Фонтанке» 23 августа. Наряд полиции нашел в указанном месте 35-летнего жителя поселка Тельмана. В руках у него был пневматический пистолет.

    Мужчину доставили в отдел полиции, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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