Мужчина шел к Тверской и стрелял из пистолета средь бела дня на юге Петербурга

Житель Ленобласти решил оторваться в Колпино, прихватил с собой пистолет, но гулял он недолго.



Жители Колпино позвонили в полицию накануне около трех дня и сообщили о том, что некий мужчина идет в сторону Тверской улицы и стреляет, стало известно «Фонтанке» 23 августа. Наряд полиции нашел в указанном месте 35-летнего жителя поселка Тельмана. В руках у него был пневматический пистолет.



Мужчину доставили в отдел полиции, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве.

