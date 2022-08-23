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    В Петербурге похитители проникли в банк через дыру в стене, оставив после себя синие трусы

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    Странную кражу из банка расследует полиция Невского района Петербурга. Похитители ушли без денег, но с оборудованием, а на месте оставили нижнее белье. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 августа.

    Накануне утром в дежурную часть главка обратилась сотрудница банка «Открытие» на проспекте Большевиков. Она рассказала, что кто-то проник в помещение кредитной организации, повредив сигнализацию и сделав дыру в стене. Прибывшие на место сотрудники установили, что в ночь на понедельник неизвестные попали в серверную банка, пробив в стене подвала отверстие диаметром 50 сантиметров. Похитители унесли с собой видеорегистратор.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места изъяты следы обуви, отпечатки, след материи, замок из двери, синие трусы с отпечатком подошвы, штаны, мусорный пакет, 5 ломов, доски и так далее.

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