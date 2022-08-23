Глава Чебоксар умер в 38 лет

Глава города Чебоксары Олег Кортунов ушёл из жизни в возрасте 38 лет. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Чувашии.



«Скончался в понедельник вечером», — заявил собеседник агентства.



Местные СМИ пишут, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.



Чиновник умер сразу после празднования дня города. С 15 по 21 августа столица Чувашии, по информации администрации, отмечала 553-летие.



Олег Игоревич Кортунов родился 28 апреля 1984 года в городе Чебоксары. В 2007 году окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета, на заводе «Чувашкабель» прошёл путь от инженера до заместителя гендиректора. В 2015 году был избран депутатом городского Собрания депутатов. В октябре 2020 года стал председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и главой города. Член «Единой России».