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    Глава Чебоксар умер в 38 лет

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    Глава города Чебоксары Олег Кортунов ушёл из жизни в возрасте 38 лет. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Чувашии.

    «Скончался в понедельник вечером», — заявил собеседник агентства.

    Местные СМИ пишут, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

    Чиновник умер сразу после празднования дня города. С 15 по 21 августа столица Чувашии, по информации администрации, отмечала 553-летие.

    Олег Игоревич Кортунов родился 28 апреля 1984 года в городе Чебоксары. В 2007 году окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета, на заводе «Чувашкабель» прошёл путь от инженера до заместителя гендиректора. В 2015 году был избран депутатом городского Собрания депутатов. В октябре 2020 года стал председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и главой города. Член «Единой России».

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