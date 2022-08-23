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    Сотрудницу фирмы по производству матрасов изнасиловали на севере Петербурга, когда она уснула

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    Жительница Васильевского острова заявила в полицию об изнасиловании.

    В единую службу спасения 112 звонок от 35-летней петербурженки поступил накануне около половины пятого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа. Женщина, по предварительной информации, сообщила, что в квартире на Камышовой улице её изнасиловал знакомый. Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что заявительница пришла в эту квартиру в гости. Немного выпили, а когда женщина начала уплывать в сон, 35-летний знакомый воспользовался её беспомощным состоянием и изнасиловал её. После чего мужчина ушел из квартиры.

    Его поиск ведется.

    Пострадавшая работает упаковщицей в фирме по производству матрасов.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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