Сотрудницу фирмы по производству матрасов изнасиловали на севере Петербурга, когда она уснула

Жительница Васильевского острова заявила в полицию об изнасиловании.
В единую службу спасения 112 звонок от 35-летней петербурженки поступил накануне около половины пятого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа. Женщина, по предварительной информации, сообщила, что в квартире на Камышовой улице её изнасиловал знакомый. Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что заявительница пришла в эту квартиру в гости. Немного выпили, а когда женщина начала уплывать в сон, 35-летний знакомый воспользовался её беспомощным состоянием и изнасиловал её. После чего мужчина ушел из квартиры.
Его поиск ведется.
Пострадавшая работает упаковщицей в фирме по производству матрасов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.