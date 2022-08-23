Каршеринг на Лесном залетел на трамвайные пути и «привёз» туда светофор

Трамвайное движение на Выборгской стороне прервало ДТП.
Около полуночи на Лесном проспекте, 77 каршеринговый автомобиль оказался на трамвайных путях, несмотря на то, что они выделенные, с ограждениями. Он сбил опору дорожного знака и светофора и приволок её с собой на рельсы, сообщили ночью 23 августа очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Вероятно, водитель каршеринга не вошёл в поворот, предполагают очевидцы.
Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм. К моменту прибытия полиции рядом с разбитой машиной находились мужчина и женщина. Точные обстоятельства аварии выясняются.