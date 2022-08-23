    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    767мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.74eur59.53
    Метрострой без ВТБСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Каршеринг на Лесном залетел на трамвайные пути и «привёз» туда светофор

    1923
    8 комментариев

    Трамвайное движение на Выборгской стороне прервало ДТП.

    Около полуночи на Лесном проспекте, 77 каршеринговый автомобиль оказался на трамвайных путях, несмотря на то, что они выделенные, с ограждениями. Он сбил опору дорожного знака и светофора и приволок её с собой на рельсы, сообщили ночью 23 августа очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Вероятно, водитель каршеринга не вошёл в поворот, предполагают очевидцы.

    Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм. К моменту прибытия полиции рядом с разбитой машиной находились мужчина и женщина. Точные обстоятельства аварии выясняются.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close