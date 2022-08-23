Журналисты подсчитали отпуска Байдена: 228 дней за почти 580 дней президентства

Президент США Джо Байден с момента вступления в должность провел в отпуске 228 дней — больше, чем его предшественники, пишет New York Post 22 августа.



«Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней», — сообщил национальный комитет Республиканской партии в своих соцсетях.



10 августа президент и его семья уехали из Вашингтона на отдых и провели почти неделю в особняке стоимостью 20 миллионов долларов на острове Киава в Южной Каролине. Президент прервал свой отпуск на один день, 16 августа, когда вернулся в Белый дом и подписал закон о снижении инфляции. Тем же вечером он на самолёте вернулся к себе домой, а оттуда — снова на побережье, в Рехобот-Бич.

