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    Журналисты подсчитали отпуска Байдена: 228 дней за почти 580 дней президентства

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    Президент США Джо Байден с момента вступления в должность провел в отпуске 228 дней — больше, чем его предшественники, пишет New York Post 22 августа.

    «Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней», — сообщил национальный комитет Республиканской партии в своих соцсетях.

    10 августа президент и его семья уехали из Вашингтона на отдых и провели почти неделю в особняке стоимостью 20 миллионов долларов на острове Киава в Южной Каролине. Президент прервал свой отпуск на один день, 16 августа, когда вернулся в Белый дом и подписал закон о снижении инфляции. Тем же вечером он на самолёте вернулся к себе домой, а оттуда — снова на побережье, в Рехобот-Бич.

    Байден вступил в должность 20 января 2021 года. Он занимает пост президента около 580 дней (19 месяцев). За это время он провёл 150 дней в отпуске в штате Делавэр, где он обычно отдыхает, подсчитал бывший журналист CBS из пула Белого дома Марк Ноллер. Для сравнения, Дональд Трамп за свой президентский срок провел в отпуске 132 дня, Джордж Буш — младший — 100 дней, Барак Обама — 38 дней.

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