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    В Ростовской области горят 50 га леса

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    В Каменском районе Ростовской области пожаром охвачена площадь 50 га. Об этом сообщило местное управление МЧС в Telegram-канале 22 августа.

    Информация о пожаре в Каменском районе поступила в МЧС в 14:28 мск. Было зафиксировано возгорание на площади 0,5 га. К вечеру в огне были 32 га леса, затем площадь возгорания увеличилась до 40 га, потом — до 50 га. Пожар тушат 177 спасателей, задействованы 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

    Наиболее сложная обстановка с пожарами сохраняется в Рязанской области, где сегодня, 22 августа, ввели режим ЧС. По данным Авиалесоохраны, на данный момент площадь возгораний в Рязанской области составляет 8–9 тыс. га. Всего в России на данный момент зафиксировано около 100 пожаров в 18 регионах.

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