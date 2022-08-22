День тяжелый. Понедельник «подарил» петербуржцам пробки

Лето подходит к концу — и это заметно по заполненности городских дорог. Петербуржцы возвращаются с отпусков и снова вспоминают про пробки.

Вечером 22 августа «Яндекс» оценивает ситуацию с заторами на 7 баллов. К 18:30 наиболее сложная ситуация в центре города: багровыми стали Невский проспект от Садовой до Лиговского, Садовая улица, Лиговский проспект, набережные Фонтанки и Обводного канала.



Трудно водителям на проспекте Косыгина, Лесном проспекте и на юге КАД у развязки с Витебским проспектом.

