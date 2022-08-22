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    Удавка и гомон. Кошка летала во дворе Петербурга под смех детворы

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    КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

    Всем двором снимали кошку, застрявшую на дереве в Красносельском районе Петербурга. Детвора, вопреки ожиданиям, отнеслась к происходящему с серьёзностью — ребята просили прохожих об осторожности и страховали усатую от неудачного приземления.

    Об операции по вызволению хвостатой на улице Здоровцева 22 августа рассказали в службе спасения животных «Кошкиспас». Чёрно-белая сидела на верхушке тонкого ясеня на высоте пятого этажа.

    «Пока мы разбирали снаряжение и готовились к подъему, со всего двора микрорайона, как маленькие ручейки, начали стекаться детки разных возрастов. Их конечно очень заинтересовало происходящее и за увиденную на дереве кошку они явно переживали», — сообщили в службе.

    Один из спасателей залез на дерево с удавкой. Испугавшись этого приспособления, кошка начала ползти вниз, а затем и вовсе спрыгнула на натянутую детьми ткань. Каждому из маленьких помощников вручили наклейку «Кошкиспас».

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