Удавка и гомон. Кошка летала во дворе Петербурга под смех детворы

Всем двором снимали кошку, застрявшую на дереве в Красносельском районе Петербурга. Детвора, вопреки ожиданиям, отнеслась к происходящему с серьёзностью — ребята просили прохожих об осторожности и страховали усатую от неудачного приземления.



Об операции по вызволению хвостатой на улице Здоровцева 22 августа рассказали в службе спасения животных «Кошкиспас». Чёрно-белая сидела на верхушке тонкого ясеня на высоте пятого этажа.