Удавка и гомон. Кошка летала во дворе Петербурга под смех детворы

Всем двором снимали кошку, застрявшую на дереве в Красносельском районе Петербурга. Детвора, вопреки ожиданиям, отнеслась к происходящему с серьёзностью — ребята просили прохожих об осторожности и страховали усатую от неудачного приземления.
Об операции по вызволению хвостатой на улице Здоровцева 22 августа рассказали в службе спасения животных «Кошкиспас». Чёрно-белая сидела на верхушке тонкого ясеня на высоте пятого этажа.
«Пока мы разбирали снаряжение и готовились к подъему, со всего двора микрорайона, как маленькие ручейки, начали стекаться детки разных возрастов. Их конечно очень заинтересовало происходящее и за увиденную на дереве кошку они явно переживали», — сообщили в службе.
Один из спасателей залез на дерево с удавкой. Испугавшись этого приспособления, кошка начала ползти вниз, а затем и вовсе спрыгнула на натянутую детьми ткань. Каждому из маленьких помощников вручили наклейку «Кошкиспас».