Арестовано руководство ФГУП Минобрнауки. Как в Петербурге маникюрша и британский офшор нахимичили для армии

Экономическая полиция Петербурга зашла на редкую территорию — в реестр Минобороны. Там наткнулись на незаурядное: химические компоненты для вооруженных сил приобретались с расчетом на турпоездки, причем вела дело парикмахерша совместно с недружественной юрисдикцией. К тому же генеральный директор казенного учреждения и главбух ушли с радаров.

Невский районный суд Петербурга 19 августа арестовал заместителя директора по финансам ФГУП «СКТБ «Технолог» Ирину Андрееву и коммерческого директора предприятия Дмитрия Волчка. По информации «Фонтанки», обыски у них и других руководящих сотрудников прошли накануне, Следственный комитет предложил обоим типичную статью 159 часть четыре с ущербом 15 млн рублей.



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ФГУП «СКТБ «Технолог» — структурное подразделение Министерства науки и высшего образования, состоит в реестре оборонно-промышленного комплекса, ряд закупок и производство химической продукции выполняется для нужд Министерства обороны РФ. Выручка — свыше 600 млн в год. Численность работников — более 300 человек.

По данным нашего издания, обвинение состоит в том, что с 2020 года должностные лица ФГУП заключали договоры с единственным поставщиком — подконтрольной ООО «Ай Эл Форвард» — на поставку химического сырья из-за границы для нужд Минобороны, а также прочей продукции по заведомо завышенной стоимости — в два раза. Что касается лишней прибыли, то она шла, например, на оплату их туристических поездок.



«Ай Эл Форвард» в 2020 году показала оборот 88 млн рублей и 5 млн прибыли. Принадлежит на 20% себе, остальное у лондонского офшора Histol Corporate. Однако, как стало известно нашему изданию, генеральный директор «Ай Эл Форвард» заявил следователю, что он просто номинал, а изображал из себя руководителя лишь по просьбе своего старого знакомого — Волчка. Предыдущий же директор этой лавки тоже объяснил кое-что. С той разницей, что это была маникюрша Лена из петербургского салона красоты «Римэйкерс», принадлежащего второй арестованной — Андреевой.



Все же нельзя сказать, что мероприятия полиции явились полной неожиданностью для подозреваемых. Так, например, незадолго до этого в отпуск отправился генеральный директор ФГУП «СКТБ «Технолог» Дмитрий Руденко. Как говорят, в Финляндию. А главбух Елена Калинина накануне прихода гостей в штатском уехала в Сочи, где ее так и не смогли найти за прошедшие выходные. В связи с вышеизложенными приключениями, можно уверенно сказать, что ФГУП обезглавлен.

