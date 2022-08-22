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    Боевые действия на Украине

    Миронов анонсировал «жесткое заявление» Совета Госдумы по Украине

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    Совет Госдумы «подготовит жесткое» заявление по ситуации на Украине. Оно будет адресовано международным парламентским организациям и ООН, сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

    «Принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Думы, и в четверг, 25 августа, с утра вновь соберутся руководители фракции вместе с председателем [Госдумы Вячеславом Володиным], ориентировочно в 15 часов мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление», — сказал Миронов журналистам.

    ТАСС уточняет, что заявление будет касаться ситуации вокруг Запорожской АЭС.

    В пресс-службе Госдумы подтвердили намерение провести заседание Совета 25 августа по вопросу безопасности ЗАЭС. Также на сегодняшнем совещании Володина с руководителями фракций обсуждалась трагическая гибель Дарьи Дугиной.

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