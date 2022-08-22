Миронов анонсировал «жесткое заявление» Совета Госдумы по Украине

Совет Госдумы «подготовит жесткое» заявление по ситуации на Украине. Оно будет адресовано международным парламентским организациям и ООН, сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.



«Принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Думы, и в четверг, 25 августа, с утра вновь соберутся руководители фракции вместе с председателем [Госдумы Вячеславом Володиным], ориентировочно в 15 часов мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление», — сказал Миронов журналистам.

