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    Под Петербургом женщина махнула сумочкой и отправила человека в больницу. Её пытались оторвать от семечек

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    ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    Опасность дамской сумочки на себе прочувствовала сотрудница магазина в Ленинградской области, вставшая на пути покупательницы с неоплаченным товаром и надеждами на приятный вечер.

    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 22 августа, накануне в одиннадцатом часу вечера помощи наряда вневедомственной охраны запросила жительница города Кириши, рассказавшая о драке в сетевом магазине на улице Декабристов Бестужевых. Поводом стало желание покупательницы сэкономить на алкоголе и закуске.

    В её корзину нырнула бутылка водки, сверху легла упаковка семечек. Ни то, ни другое на кассе так и не появилось. Женщина с отсутствующим видом покатила тележку к выходу.

    Попытка персонала объяснить, что в воскресенье у них — не день подарков, провалилась. Уверенность посетительницы не удалось пошатнуть на продавщице, ни вставшему рядом мужчине. Дама толкалась, бросала вещи и отмахнулась сумкой так, что сотруднице пришлось спасать лицо.

    «Нанесла несколько ударов своей сумкой по лицу работнице, попытавшейся остановить ее около выхода из супермаркета», — сообщают в ведомстве.

    Росгвардейцы увезли нарушительницу порядка в отдел полиции. Применять силу вразрез с законодательством ей уже доводилось: в прошлом женщины судимость за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и мелкое хулиганство. Сотрудница супермаркета, получившая удар сумочкой, обратилась в больницу.

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