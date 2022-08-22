Под Петербургом женщина махнула сумочкой и отправила человека в больницу. Её пытались оторвать от семечек

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Опасность дамской сумочки на себе прочувствовала сотрудница магазина в Ленинградской области, вставшая на пути покупательницы с неоплаченным товаром и надеждами на приятный вечер.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 22 августа, накануне в одиннадцатом часу вечера помощи наряда вневедомственной охраны запросила жительница города Кириши, рассказавшая о драке в сетевом магазине на улице Декабристов Бестужевых. Поводом стало желание покупательницы сэкономить на алкоголе и закуске.



В её корзину нырнула бутылка водки, сверху легла упаковка семечек. Ни то, ни другое на кассе так и не появилось. Женщина с отсутствующим видом покатила тележку к выходу.

Попытка персонала объяснить, что в воскресенье у них — не день подарков, провалилась. Уверенность посетительницы не удалось пошатнуть на продавщице, ни вставшему рядом мужчине. Дама толкалась, бросала вещи и отмахнулась сумкой так, что сотруднице пришлось спасать лицо.

«Нанесла несколько ударов своей сумкой по лицу работнице, попытавшейся остановить ее около выхода из супермаркета», — сообщают в ведомстве.

