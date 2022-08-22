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    Сотрудники растерялись. В израильский банк ворвался разъяренный бык

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    В отделение израильского банка «Леуми» в городе Лод ворвался разъяренный бык, напугав посетителей и сотрудников учреждения. Об этом 22 августа сообщают СМИ Израиля, передает РИА Новости.

    Животное сбежало от хозяина и устроило сотрудникам банка «приключение». По словам очевидцев, бык вел себя агрессивно: метался по филиалу, не реагировал на попытки сотрудников его усмирить и на хозяина, попытавшегося его успокоить.

    Обуздать зверя смог ветеринар, который приехал на место и выстрелил в быка дротиком с транквилизатором.

    О пострадавших не говорится.

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