Сотрудники растерялись. В израильский банк ворвался разъяренный бык

В отделение израильского банка «Леуми» в городе Лод ворвался разъяренный бык, напугав посетителей и сотрудников учреждения. Об этом 22 августа сообщают СМИ Израиля, передает РИА Новости.



Животное сбежало от хозяина и устроило сотрудникам банка «приключение». По словам очевидцев, бык вел себя агрессивно: метался по филиалу, не реагировал на попытки сотрудников его усмирить и на хозяина, попытавшегося его успокоить.



Обуздать зверя смог ветеринар, который приехал на место и выстрелил в быка дротиком с транквилизатором.

