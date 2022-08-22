В Москве арестовали бизнесмена из Петербурга за незаконный экспорт материалов для оружия массового поражения

Лефортовский суд Москвы арестовал предпринимателя Александра Неруша в рамках расследования дела о незаконном экспорте из России или передаче сырья, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (
Неруш пробудет в СИЗО два месяца — до 21 октября. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Третьей частью 189-й статьи УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет. По той же статье, передаёт RTVI, арестован Фатхи Эль-Хади Джуан.
В пресс-службе Лефортовского суда «Фонтанке» сообщили, что Неруш — уроженец Красноярского края. ТАСС пишет, что мужчина — предприниматель из Петербурга.
По данным СПАРК, Александр Неруш является гендиректором ООО «Кадры продакшн», которое занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.