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    В Москве арестовали бизнесмена из Петербурга за незаконный экспорт материалов для оружия массового поражения

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    Лефортовский суд Москвы арестовал предпринимателя Александра Неруша в рамках расследования дела о незаконном экспорте из России или передаче сырья, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ч. 3 ст. 189 УК РФ). Об этом «Фонтанке» сообщили 22 августа в пресс-службе суда.

    Неруш пробудет в СИЗО два месяца — до 21 октября. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

    Третьей частью 189-й статьи УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет. По той же статье, передаёт RTVI, арестован Фатхи Эль-Хади Джуан.

    В пресс-службе Лефортовского суда «Фонтанке» сообщили, что Неруш — уроженец Красноярского края. ТАСС пишет, что мужчина — предприниматель из Петербурга.

    По данным СПАРК, Александр Неруш является гендиректором ООО «Кадры продакшн», которое занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

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    Комментарии 8

    Ырыс22 Авг 2022 в 16:05
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