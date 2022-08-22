В Москве арестовали бизнесмена из Петербурга за незаконный экспорт материалов для оружия массового поражения

Лефортовский суд Москвы арестовал предпринимателя Александра Неруша в рамках расследования дела о незаконном экспорте из России или передаче сырья, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения ( ч. 3 ст. 189 УК РФ ). Об этом «Фонтанке» сообщили 22 августа в пресс-службе суда.

Неруш пробудет в СИЗО два месяца — до 21 октября. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.