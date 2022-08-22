Transit в Петербурге «напал» на «Жигули» и Porsche. Внутри нашли водителя в кровоподтёках и бутылку под педалью тормоза

После ДТП в Приморском районе Петербурга полиция задержала его виновника, иностранца, со следами побоев. Его спутница заявила, что это её рук дело.
Как сообщает «Дорожный инспектор», 22 августа, в начале второго ночи, во дворе дома 5 по Байконурской улице Ford Transit повредил припаркованные «Жигули» и Porsche и скрылся. Инспекторы ДПС через несколько минут заметили и остановили «Транзит» на Аэродромной улице, 20.
В салоне находились 32-летний водитель, гражданин одной из бывших республик СССР, и 27-летняя пассажирка, оба с признаками опьянения, а также множество бутылок из-под алкоголя. На фотографиях видно, что одна из бутылок закатилась прямо под педаль тормоза.
«Инспекторы для оформления задержали водителя, который был весь в синяках и кровавых следах. Пассажирка сообщила, что это она его побила (свежо предание, но верится с трудом). Хотя по уровню хамства и вульгарности она действительно поставила рекорд», — рассказывает «Дорожный инспектор».
Мужчина от освидетельствования отказался, за что на него составили соответствующий протокол. И ещё один — за оставление места ДТП. Вместе с пассажиркой его доставили в полицию, где вменили мелкое хулиганство «за мат, агрессию и прочие непристойности». «Форд Транзит» эвакуирован на штрафстоянку.