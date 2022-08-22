Transit в Петербурге «напал» на «Жигули» и Porsche. Внутри нашли водителя в кровоподтёках и бутылку под педалью тормоза

После ДТП в Приморском районе Петербурга полиция задержала его виновника, иностранца, со следами побоев. Его спутница заявила, что это её рук дело.



Как сообщает «Дорожный инспектор», 22 августа, в начале второго ночи, во дворе дома 5 по Байконурской улице Ford Transit повредил припаркованные «Жигули» и Porsche и скрылся. Инспекторы ДПС через несколько минут заметили и остановили «Транзит» на Аэродромной улице, 20.

