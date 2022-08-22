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    Ремонт на петербургской дамбе ограничит движение по КАД до середины сентября

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    Почти месяц водителей на петербургской кольцевой автодороге будут теснить ремонтно-восстановительные работы на дамбе. Автомобилистов просят следить за временными знаками.

    О начале долговременных работ дирекция Комплекса защитных сооружений сообщает 22 августа. Восстанавливать собираются дождеприёмные лотки дамбы Д-10 на отрезке 137 км — 140 км. Для автомобилистов ремонт обернётся круглосуточным ограничением движения по правой полосе внутреннего кольца КАД, которое продлится до 19 сентября.

    «Уважаемые водители, будьте внимательны! Следуйте указаниям временных дорожных знаков, заранее перестраивайтесь в свободные для движения полосы», — предупреждают в пресс-службе КЗС.

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