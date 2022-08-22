В Челябинске двое малышей упали с балкона, пытаясь выбраться из квартиры в поисках мамы

В Челябинске двое маленьких детей попытались в поисках мамы выбраться из дома через балкон квартиры на третьем этаже. Результатом стало падение и травмы, сообщает 22 августа пресс-служба регионального управления ГУ МВД.
Инцидент произошел в половине пятого утра в понедельник. По предварительным данным, дети были дома одни, проснулись, испугались и хотели найти маму. В пресс-службе минздрава Челябинской области агентству «Интерфакс» сообщили, что дети в состоянии средней тяжести в больнице вместе с матерью. Она же вызвала и скорую помощь.
Пострадавшим девочке и мальчику — пять лет и три года. Источник агентства рассказал, что накануне несчастного случая у 22-летней матери малышей были гости и застолье, ночью она пошла их провожать. В это время дети проснулись и отправились на поиски матери через балкон. Вернувшись, женщина увидела сына и дочь на улице и позвонила медикам.
В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что мать привлечена к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Отец детей живет отдельно. Семья на учете не состояла.