В Челябинске двое малышей упали с балкона, пытаясь выбраться из квартиры в поисках мамы

В Челябинске двое маленьких детей попытались в поисках мамы выбраться из дома через балкон квартиры на третьем этаже. Результатом стало падение и травмы, сообщает 22 августа пресс-служба регионального управления ГУ МВД.



Инцидент произошел в половине пятого утра в понедельник. По предварительным данным, дети были дома одни, проснулись, испугались и хотели найти маму. В пресс-службе минздрава Челябинской области агентству «Интерфакс» сообщили, что дети в состоянии средней тяжести в больнице вместе с матерью. Она же вызвала и скорую помощь.

