Кольцо на перекрестке Софийской и Колпинского всё утро тормозил «перевертыш»

Почти свободные дороги не помешали петербургским водителям утром 22 августа устроить ДТП с такси и с «перевертышем». Софийская улица отметилась сразу и аварией, и одним из самых крупных утренних заторов.
По данным «Яндекс.Пробок», в 9:43 на Софийской улице скопился затор длиной в 5,2 километра от улицы Труда до КАД. А чуть ближе к Колпино, на круговом движении на пересечении Софийской улицы с Колпинским шоссе, столкнулись две легковые машины. Красный автомобиль опрокинул черный кроссовер Mitsubishi на крышу, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Авария, по данным пользователей «Яндекс.Пробок», мешала проезду в течение нескольких часов. О пострадавших не сообщается.
В Приморском районе водители двух легковых автомобилей не поделили перекресток Стародеревенской и Камышовой улиц, сообщает в «ДТП и ЧП» очевидец Дмитрий. Одним из участников оказалось такси — у машины повреждения в районе передней пассажирской двери. Второй автомобиль, судя по кадрам с места аварии, вылетел на тротуар.
В целом по городу утром 22 августа дороги были загружены на обычные 4 балла. Плотнее же всего было на Невском проспекте к Дворцовой площади (7 баллов), а также Витебском и Пискарёвском проспектах в центр — они были загружены на 7 баллов. А самые крупные пробки утра собрались в 9:58 на КАД: на внешнем кольце скопился затор длиной 6,4 км от Московского шоссе до виадука над железной дорогой, на внутреннем — 5,2 км от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Пробка на Софийской стала третьей. Замыкают топ-5 затор в 4,9 км на Новоприозерском шоссе и 3,6 км на Пулковском шоссе.