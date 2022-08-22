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    Кольцо на перекрестке Софийской и Колпинского всё утро тормозил «перевертыш»

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    Почти свободные дороги не помешали петербургским водителям утром 22 августа устроить ДТП с такси и с «перевертышем». Софийская улица отметилась сразу и аварией, и одним из самых крупных утренних заторов.

    По данным «Яндекс.Пробок», в 9:43 на Софийской улице скопился затор длиной в 5,2 километра от улицы Труда до КАД. А чуть ближе к Колпино, на круговом движении на пересечении Софийской улицы с Колпинским шоссе, столкнулись две легковые машины. Красный автомобиль опрокинул черный кроссовер Mitsubishi на крышу, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Авария, по данным пользователей «Яндекс.Пробок», мешала проезду в течение нескольких часов. О пострадавших не сообщается.

    В Приморском районе водители двух легковых автомобилей не поделили перекресток Стародеревенской и Камышовой улиц, сообщает в «ДТП и ЧП» очевидец Дмитрий. Одним из участников оказалось такси — у машины повреждения в районе передней пассажирской двери. Второй автомобиль, судя по кадрам с места аварии, вылетел на тротуар.

    В целом по городу утром 22 августа дороги были загружены на обычные 4 балла. Плотнее же всего было на Невском проспекте к Дворцовой площади (7 баллов), а также Витебском и Пискарёвском проспектах в центр — они были загружены на 7 баллов. А самые крупные пробки утра собрались в 9:58 на КАД: на внешнем кольце скопился затор длиной 6,4 км от Московского шоссе до виадука над железной дорогой, на внутреннем — 5,2 км от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Пробка на Софийской стала третьей. Замыкают топ-5 затор в 4,9 км на Новоприозерском шоссе и 3,6 км на Пулковском шоссе.

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