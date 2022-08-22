Кольцо на перекрестке Софийской и Колпинского всё утро тормозил «перевертыш»

Почти свободные дороги не помешали петербургским водителям утром 22 августа устроить ДТП с такси и с «перевертышем». Софийская улица отметилась сразу и аварией, и одним из самых крупных утренних заторов.



По данным «Яндекс.Пробок», в 9:43 на Софийской улице скопился затор длиной в 5,2 километра от улицы Труда до КАД. А чуть ближе к Колпино, на круговом движении на пересечении Софийской улицы с Колпинским шоссе, столкнулись две легковые машины. Красный автомобиль опрокинул черный кроссовер Mitsubishi на крышу, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Авария, по данным пользователей «Яндекс.Пробок», мешала проезду в течение нескольких часов. О пострадавших не сообщается.