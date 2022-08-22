Альпиниста в Греции убила молния, ещё один в тяжёлом состоянии

Во время ночного восхождения на гору Фалакро на севере Греции (регион Драма) 21 августа молния ударила в группу альпинистов, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Участники соревнований Six Peaks (всего 55 спортсменов) должны были за 12 часов взять шесть самых высоких вершин горы Фалакро высотой более
«Пожарным вместе со спасателями-добровольцами удалось обнаружить альпинистов после масштабной операции, вертолётом их доставили в аэропорт в Кавале, а оттуда машиной скорой помощи в больницу. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное», — цитирует ТАСС сообщение ERT.