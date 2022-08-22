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    Альпиниста в Греции убила молния, ещё один в тяжёлом состоянии

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    Во время ночного восхождения на гору Фалакро на севере Греции (регион Драма) 21 августа молния ударила в группу альпинистов, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

    Участники соревнований Six Peaks (всего 55 спортсменов) должны были за 12 часов взять шесть самых высоких вершин горы Фалакро высотой более 2 000 метров, преодолев около 37 километров. В это время началась сильная гроза. Незадолго до финиша молния попала в группу из четырёх альпинистов. 55-летний мужчина погиб, ещё один получил серьезные травмы. Третий альпинист пробыл с ними всю ночь, у него зафиксированы признаки переохлаждения. Сопровождавшую их женщину увезли домой в шоковом состоянии.

    «Пожарным вместе со спасателями-добровольцами удалось обнаружить альпинистов после масштабной операции, вертолётом их доставили в аэропорт в Кавале, а оттуда машиной скорой помощи в больницу. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное», — цитирует ТАСС сообщение ERT.

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