    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, южн

    764мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.13eur59.39
    СРОЧНО

    ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной раскрыто

    Чем известны Дугина и ее отецСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Бывшего топ-менеджера ЦБ арестовали по делу об особо крупной растрате. Теперь осталось найти

    4288
    9 комментариев

    В Москве суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова по делу о растрате в особо крупном размере. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

    Басманный суд столицы рассмотрел ходатайство о заключении Рубинова под стражу 22 августа, следует из картотеки суда. ТАСС уточняет, что оно удовлетворено, отсчет двух месяцев ареста начнется с того момента, как объявленного в международный розыск фигуранта задержат или экстрадируют в Россию.

    У Рубинова есть израильское гражданство. «Коммерсантъ» в июле писал, что бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда разорившихся коммерческих банков, из которых были выведены десятки миллиардов рублей, скрывается на территории этой страны. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

    В базе МВД найдены две карточки о розыске 42-летнего уроженца Москвы Рубинова. По каким именно статьям его ищут, не уточняется. По информации «Коммерсанта», Рубиновым, до 2011 года работавшим замначальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке, интересуются по делам об организации вымогательства и похищении трёх человек. О роли экс-банкира суду якобы рассказал находящийся под госзащитой свидетель.

    Судя по картотеке Пресненского райсуда, сам Рубинов вскоре после публикации подал к издательскому дому газеты иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Заявление зарегистрировано на прошлой неделе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    ProstoZloy22 Авг 2022 в 13:14
    А уж как ищут-то Бориса Минца - поди, ноги до колен стоптали! Читайте Ярослава Гашека - "Способ господина полицмейстера":
    "Я и мои товарищи готовы помочь полиции выйти из неловкого положения...О каждом сенсационном преступлении вы немедленно даете знать мне. В свою очередь, я тотчас сообщаю вам, куда направить выделенного для данного случая члена нашей организации. Вы выдаете ему паспорт, проездные и некоторую сумму на первое время, пока он не устроится на чужбине. Все это я передаю ему, а вам вручаю предметы, которые послужат уликами. Кроме того, поставляю свидетелей, подтверждающих его присутствие в соответствующий момент на месте преступления и так далее. После этого вы сообщаете печати и населению, что напали на след. И как только этот человек окажется за границей, объявляете, что преступник – не кто другой, как он. Даете приказ об аресте и так далее. Так как у него будет паспорт на другое имя, задержать его не удастся, но вам будет принадлежать честь обнаружения убийцы."
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close