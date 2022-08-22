Бывшего топ-менеджера ЦБ арестовали по делу об особо крупной растрате. Теперь осталось найти

В Москве суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова по делу о растрате в особо крупном размере. Обвиняемый объявлен в международный розыск.
Басманный суд столицы рассмотрел ходатайство о заключении Рубинова под стражу 22 августа, следует из картотеки суда. ТАСС уточняет, что оно удовлетворено, отсчет двух месяцев ареста начнется с того момента, как объявленного в международный розыск фигуранта задержат или экстрадируют в Россию.
У Рубинова есть израильское гражданство. «Коммерсантъ» в июле писал, что бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда разорившихся коммерческих банков, из которых были выведены десятки миллиардов рублей, скрывается на территории этой страны. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.
В базе МВД найдены две карточки о розыске 42-летнего уроженца Москвы Рубинова. По каким именно статьям его ищут, не уточняется. По информации «Коммерсанта», Рубиновым, до 2011 года работавшим замначальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке, интересуются по делам об организации вымогательства и похищении трёх человек. О роли экс-банкира суду якобы рассказал находящийся под госзащитой свидетель.
Судя по картотеке Пресненского райсуда, сам Рубинов вскоре после публикации подал к издательскому дому газеты иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Заявление зарегистрировано на прошлой неделе.