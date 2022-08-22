Российский танкер «Приморье» арестовали у берегов Малайзии

Российский танкер «Приморье», который приписан к порту Находка, был арестован властями Малайзии. Судно находилось в 24 морских милях (около 44 км) от берегов провинции Джохор, сообщает 22 августа портал Maritime Bulletin.
По данным портала, танкер арестовали накануне, когда он стоял на якорной стоянке вне территориальных вод Малайзии и ожидал нового заказа. Судя по тому, как власти страны поступали с другими судами в подобных случаях, «Приморье» могут освободить после оплаты штрафа.
«Российский танкер был арестован малайзийским Морским правоохранительным агентством по обвинению в якорной стоянке на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения малайзийских властей», — пишет РИА Новости.
Экипаж танкера состоит из 21 россиянина: 19 мужчин и двух женщин. «Приморье» стоял на якоре среди множества торговых судов, которые ожидали новых заказов на перевозки. При этом, по утверждениям малайзийской стороны, у остальных судов были разрешения страны на якорную стоянку в данном районе. Об этом агентству рассказал главный редактор Maritime Bulletin и эксперт по мировым морским перевозкам Михаил Войтенко.
По словам собеседника РИА Новости, страна настаивает, чтобы все суда, которые бросают якорь в этом районе в Южно-Китайском море, спрашивали разрешения на стоянку.