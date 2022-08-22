Российский танкер «Приморье» арестовали у берегов Малайзии

Российский танкер «Приморье», который приписан к порту Находка, был арестован властями Малайзии. Судно находилось в 24 морских милях (около 44 км) от берегов провинции Джохор, сообщает 22 августа портал Maritime Bulletin.



По данным портала, танкер арестовали накануне, когда он стоял на якорной стоянке вне территориальных вод Малайзии и ожидал нового заказа. Судя по тому, как власти страны поступали с другими судами в подобных случаях, «Приморье» могут освободить после оплаты штрафа.

