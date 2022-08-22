Благотворительные фонды приглашают принять участие в акции «Дети вместо цветов»

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В России благотворительные организации начали подготовку к ставшей уже традиционной акции, приуроченной к Дню знаний, «Дети вместо цветов». В Петербурге, в частности, приглашают принять участие в добром деле фонд «Алёша» и благотворительная организация «Перспективы».

Впервые акция прошла в 2015 году в Москве. Её суть проста: подарить учителю на 1 сентября один букет от класса, а оставшиеся деньги направить в благотворительную организацию. Год спустя к акции присоединилась школа из Петербурга, тогда всего одна: принять участие в проекте родителям своих учеников предложили сотрудники петербургской классической гимназии № 610 .



«Сейчас в акции «Дети вместо цветов» участвует абсолютно вся Россия. Это самая масштабная благотворительная акция российских школ за всю историю страны. Она объединяет и учит добру, что особенно важно сейчас. Ведь просто необходимо показать детям пример и научить их хорошему. А лучше всего это получается именно через добрые дела», — сказали в фонде «Алёша».

В фонде также сообщили, что в этом году собранные в ходе акции средства полностью будут направлены для помощи Дамиру Сергееву — у мальчика нет рук и ног, и ему очень нужны дорогостоящие протезы.

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Чтобы принять участие в акции вместе с фондом «Алёша», необходимо зарегистрироваться. Вся информация на сайте организации.

Также акцию проводит СПбБОО «Перспективы». На попечении этой организации дети и взрослые с тяжёлой множественной инвалидностью, проживающие в казённых учреждениях и в семьях. Собранные средства будут направлены на развитие программ организации и работу специалистов. Для участия необходимо оставить заявку на сайте «Перспектив».

Кроме того, «Перспективы» предлагают участникам присоединиться к «Урокам доброты». Сотрудники организации по приглашению приходят в классы, где рассказывают ребятам истории подопечных, обсуждают с ними сложные вопросы взаимодействия с людьми с тяжёлой инвалидностью, проводят игры. Такой урок можно организовать в форме беседы, мастер-класса, квиза или даже онлайн.

