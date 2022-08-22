Пулково просит ФАС отменить регулирование тарифов

Оператор петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» попросил ФАС отменить ценовое регулирование тарифов за обслуживание на внутренних рейсах. Об этом 22 августа пишет «Коммерсантъ». Свою просьбу ВВСС объясняет тем, что является не монополистом, а конкурентом московских аэропортов.
ФАС регулирует несколько базовых тарифов, в том числе на взлёт и посадку, предоставление терминала пассажирам, заправку авиакеросином. В 2020 году служба частично отменила регулирование тарифов в Пулково на московском и международных направлениях. При этом, как отмечают в аэропорту, региональные тарифы не менялись с 2017 года, «несмотря на текущий уровень накопленной инфляции (более
Представители авиакомпаний заявили изданию, что ставки в Пулково — одни из самых высоких в стране. «Россия» (крупнейший базовый перевозчик Пулково) в начале августа сообщила ФАС, что дерегулирование тарифов Пулково грозит падением перевозок.
В авиакомпаниях опасаются, что если ФАС примет решение, о котором просит ВВСС, последствиями станут рост цен на билеты, сокращение прямых рейсов из Петербурга (пассажирам будет выгоднее летать из Петербурга в регионы через Москву) и повышение ставок в столичных аэропортах.