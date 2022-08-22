Пулково просит ФАС отменить регулирование тарифов

Оператор петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» попросил ФАС отменить ценовое регулирование тарифов за обслуживание на внутренних рейсах. Об этом 22 августа пишет «Коммерсантъ». Свою просьбу ВВСС объясняет тем, что является не монополистом, а конкурентом московских аэропортов.



ФАС регулирует несколько базовых тарифов, в том числе на взлёт и посадку, предоставление терминала пассажирам, заправку авиакеросином. В 2020 году служба частично отменила регулирование тарифов в Пулково на московском и международных направлениях. При этом, как отмечают в аэропорту, региональные тарифы не менялись с 2017 года, «несмотря на текущий уровень накопленной инфляции (более 25 % )». Отмена регулирования тарифов поспособствует «росту числа прямых рейсов и развитию трансферного потенциала», считают в ВВСС.

