    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, южн

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.13eur59.39
    СРОЧНО

    Обыски в КГИОП

    Чем известны Дугина и ее отецСобрать ребенка в школуВ Крыму снова работа ПВООбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Приставы помогли петербуржцу получить миллион с застройщика за сданную с дефектами квартиру на Парнасе

    2061
    6 комментариев

    Приставы Василеостровского района наложили ограничения на регистрационные действия с шестью автомобилями застройщика, чтобы получить миллион для жителя Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 22 августа, петербуржец в 2018 году заключил договор долевого строительства на однокомнатную квартиру площадью 39,45 кв. м на территории Парнаса. Однако, получив жилплощадь, мужчина обнаружил, что она не соответствует заявленным параметрам. Он заказал строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила факт наличия дефектов. Мужчина подал в суд, который обязал застройщика выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а также почтовые расходы и стоимость строительной экспертизы в размере 1,1 млн рублей.

    Но исполнять обязательства компания не спешила, и пришлось вмешаться приставам.

    Только после ограничения для автопарка фирмы должник перевел необходимую сумму на депозитный счёт районного отдела. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close