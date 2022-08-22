Приставы помогли петербуржцу получить миллион с застройщика за сданную с дефектами квартиру на Парнасе

Приставы Василеостровского района наложили ограничения на регистрационные действия с шестью автомобилями застройщика, чтобы получить миллион для жителя Петербурга.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 22 августа, петербуржец в 2018 году заключил договор долевого строительства на однокомнатную квартиру площадью
Но исполнять обязательства компания не спешила, и пришлось вмешаться приставам.
Только после ограничения для автопарка фирмы должник перевел необходимую сумму на депозитный счёт районного отдела. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.