«Ъ»: Магазины Crocs вернутся к работе в России под управлением нового оператора

Магазины обувного бренда Crocs в России, закрывшиеся в марте на фоне специальной военной операции на Украине, вернутся к работе под управлением нового оператора — ООО «Клэр». Такая схема позволит компании возобновить поставки в страну, при этом снизив риски, которые влечёт за собой прямое присутствие.



По данным ЕГРЮЛ, фирма была создана в Москве в мае 2022 года, а её основной владелец с долей 85 % — Эрик Пети, который в 2008–2014 годах являлся гендиректором «Крокс Си-Ай-Эс». Оставшимися 15 % «Клэр» владеет Евгений Трегубенко, совладелец юридической RT-Group, которая сопровождает в России сделки M&A (по объединению компаний. — Прим. ред.) для инвесторов из-за рубежа. Об этом 22 августа сообщает «Коммерсантъ».