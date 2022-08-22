«Ъ»: Магазины Crocs вернутся к работе в России под управлением нового оператора

Магазины обувного бренда Crocs в России, закрывшиеся в марте на фоне специальной военной операции на Украине, вернутся к работе под управлением нового оператора — ООО «Клэр». Такая схема позволит компании возобновить поставки в страну, при этом снизив риски, которые влечёт за собой прямое присутствие.
По данным ЕГРЮЛ, фирма была создана в Москве в мае 2022 года, а её основной владелец с долей
Источник издания подтвердил, что местные магазины Crocs собираются передать под управление «Клэр», которая в свою очередь должна будет работать с партнёрами, управляющими точками по франшизе.
Один из собеседников также предположил, что американская компания могла продать российский бизнес на рыночных условиях, при этом сохранив возможность выкупа при определённых обстоятельствах. Такая схема позволяет Crocs возобновить поставки в РФ и снизить риски, сопряжённые с прямым присутствием.