Мишустин подписал постановление об онлайн-подаче документов в суд

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возможности подачи заявления в суд в дистанционной форме. Об этом утром 22 августа сообщили в Минэкономразвития — ведомство выступило разработчиком документа.



Как уточняется в сообщении, проект подготовлен по результатам проведённого министерством совместно с судебным департаментом при Верховном суде РФ и регионами Российской Федерации пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к ГАС «Правосудие». «В рамках него в МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения», — говорится в документе.

