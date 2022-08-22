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    Мишустин подписал постановление об онлайн-подаче документов в суд

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возможности подачи заявления в суд в дистанционной форме. Об этом утром 22 августа сообщили в Минэкономразвития — ведомство выступило разработчиком документа.

    Как уточняется в сообщении, проект подготовлен по результатам проведённого министерством совместно с судебным департаментом при Верховном суде РФ и регионами Российской Федерации пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к ГАС «Правосудие». «В рамках него в МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения», — говорится в документе.

    В МЭР также уточнили, что подать документы в суд в онлайн-формате можно будет из дома или из МФЦ. В ведомстве предполагают, что принятие данного постановления позволит существенно уменьшить издержки граждан при подаче документов в суд.

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