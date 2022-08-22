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    ФСБ: Задержан смертник ИГ*, планировавший теракт в Индии

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    ФСБ в России задержала смертника «Исламского государства»*, планировавшего теракт против гражданина Индии — представителя власти. Об этом 22 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

    По данным ведомства, выходец из страны Центрально-Азиатского региона находился с апреля по июнь в Турции и был завербован ИГ* в качестве смертника. С ним работали дистанционно через мессенджеры и на личных встречах в Стамбуле. Он собирался «совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии».

    «В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта», — добавили в ФСБ.

    * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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