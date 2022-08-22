ФСБ: Задержан смертник ИГ*, планировавший теракт в Индии

ФСБ в России задержала смертника «Исламского государства»*, планировавшего теракт против гражданина Индии — представителя власти. Об этом 22 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, выходец из страны Центрально-Азиатского региона находился с апреля по июнь в Турции и был завербован ИГ* в качестве смертника. С ним работали дистанционно через мессенджеры и на личных встречах в Стамбуле. Он собирался «совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии».

