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    Летящее такси врезалось в два стоящих на Комендантском. У водителя допустимое значение алкоголя превышено в 10 раз

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    Три белых такси столкнулись минувшей ночью в Приморском районе Петербурга.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», ДТП произошло 22 августа около 1:20 на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. В два автомобиля такси, стоявшие на светофоре, на полной скорости врезалось еще одно такси. Чудом обошлось без пострадавших, пассажиров у таксистов не было.

    Дорожный инспектор.

    43-летний виновник аварии оказался не просто нетрезвым, а, как говорится, "в хлам". Он надул 1,644 мг/л, притом что допустимое значение составляет 0,160 мг/л. То есть превышение оказалось десятикратным.

    В отношении гражданина составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также ему придётся возместить ущерб.

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