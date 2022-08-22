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    Петербургский пенсионер решил заработать инвестициями, но ушел в минус почти на 800 тысяч рублей

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    Житель Василеостровского района решил увеличить свое благосостояние инвестициями, но остался без накоплений.

    В полицию 76-летний житель Школьной улицы обратился около трех дня 20 августа, стало известно «Фонтанке» 22 августа. Он, по предварительной информации, сообщил, что в июле увидел в Интернете рекламу обучения работе на бирже. Кликнув на ссылку, он получил учебные материалы и решил заняться инвестированием. С 1 по 18 августа с ним связывался неизвестный, который предложил ему вложиться в криптобиржу «Васау». Пенсионер перевел на указанные брокером счета 780 тысяч рублей. После чего тот перестал выходить на связь.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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