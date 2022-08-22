Воры оставили настоятеля храма в Ленобласти без крестов на полмиллиона рублей

Полиция Сланцевского района ищет воров, которые огорчили батюшку своим «визитом».
В полицию 48-летний настоятель прихода Серафима Саровского обратился 20 августа около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 22 августа. Он, по предварительной информации, сообщил, что за время отсутствия хозяина с половины третьего дня неизвестные проникли в его двухэтажный дом на улице Малопольской в Сланцах, отжав стеклопакет на первом этаже. Воры унесли пять наперстных крестов с полудрагоценными камнями на 600 тысяч рублей, а также накопления настоятеля — порядка 120 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».