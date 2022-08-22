На съезде с Тучкова моста «Пежо» подрезал «Солярис». Один иностранец — доставщик — в детской больнице, другой — под стражей

После серьёзного ДТП в Василеостровском районе Петербурга один иностранец оказался в больнице, а другой в полиции. Притом что оба в аварии невиновны.



ДТП произошло минувшим вечером, 21 августа около 20:50, на пересечении набережной Макарова и Тучкова моста. По предварительным данным, 22-летний неработающий петербурждец на своей «Пежо 308» при перестроении создал помеху для движения «Хёндэ Соляриса». Водитель «Соляриса» крутанул рулём и въехал в поребрик. Двигавшийся за ним велосипедист «Яндекс.Доставки» тоже ушёл в поребрик.

