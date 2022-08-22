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    На съезде с Тучкова моста «Пежо» подрезал «Солярис». Один иностранец — доставщик — в детской больнице, другой — под стражей

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    После серьёзного ДТП в Василеостровском районе Петербурга один иностранец оказался в больнице, а другой в полиции. Притом что оба в аварии невиновны.

    ДТП произошло минувшим вечером, 21 августа около 20:50, на пересечении набережной Макарова и Тучкова моста. По предварительным данным, 22-летний неработающий петербурждец на своей «Пежо 308» при перестроении создал помеху для движения «Хёндэ Соляриса». Водитель «Соляриса» крутанул рулём и въехал в поребрик. Двигавшийся за ним велосипедист «Яндекс.Доставки» тоже ушёл в поребрик.

    Пострадал велосипедист — гражданин Узбекистана 17 лет (по его собственным словам), то есть несовершеннолетний. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую городскую больницу № 2.

    На «Солярисе» ехал его 20-летний соотечественник, машину он арендовал. Его привезли в отдел полиции, составили в отношении него административный протокол за нарушение правил въезда и пребывания в РФ и оставили под стражей.

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