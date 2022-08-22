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    В коридоре спортивной школы олимпийского резерва в Зеленогорске нашли избитого замдиректора. Его обидчика долго искать не пришлось

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    За сутки сотрудники уголовного розыска Курортного района нашли того, кто оставил в коридоре школы олимпийского резерва без сознания замдиректора по безопасности.

    Пострадавшего, 59-летнего специалиста, увезли в тяжелом состоянии из строения 2 дома 7 по Объездной улице в Зеленогорске 19 августа около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 августа. Помимо многочисленных синяков и ушибов, врачи диагностировали у пациента переломы ребер.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    А около половины четвертого дня 20 августа оперативники там же, у школы олимпийского резерва в Зеленогорске, задержали подозреваемого — 43-летнего главного инженера той же школы. По предварительной информации, у мужчин возник конфликт, переросший в драку, в которой победила молодость.

    После допроса подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

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