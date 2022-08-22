В коридоре спортивной школы олимпийского резерва в Зеленогорске нашли избитого замдиректора. Его обидчика долго искать не пришлось

За сутки сотрудники уголовного розыска Курортного района нашли того, кто оставил в коридоре школы олимпийского резерва без сознания замдиректора по безопасности.



Пострадавшего, 59-летнего специалиста, увезли в тяжелом состоянии из строения 2 дома 7 по Объездной улице в Зеленогорске 19 августа около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 августа. Помимо многочисленных синяков и ушибов, врачи диагностировали у пациента переломы ребер.

