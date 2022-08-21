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    Президент Австрии поскользнулся в горах. Итог – сотрясение мозга

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    Инцидент с участием президента Австрии Александера Ван дер Беллена произошел в горах днем 21 августа. 78-летний политик поскользнулся. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соцсети.

    Александер Ван дер Беллен гулял по природному парку Каунерграт, но не смог удержать равновесие. В больницу его доставили сотрудники специального подразделения Австрии Cobra. Там у главы государства диагностировали легкое сотрясение мозга.

    Из-за полученной травмы президенты Австрии пришлось отменить встречи на форуме Альпбах.

    Александер Ван дер Беллен находится во главе страны с 2017 года. Выборы нового президента намечены на 9 октября, и Ван дер Беллен намерен побороться за пост.

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