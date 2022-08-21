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    Еще неделя лета. Синоптик рассказал, каким будет конец августа в Петербурге

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    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Тепло не покинет Петербург в предпоследнюю неделю лета. Как рассказал 21 августа ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в понедельник днем в городе будет 25 – 27 градусов, а вечером и в ночь на вторник пройдут небольшие дожди.

    Пик жары придется на среду. Будет сухо и солнечно, воздух прогреется до 31 градуса, не исключено, что суточный рекорд тепла будет обновлен. В четверг холодный атмосферный фронт принесет локальные и кратковременные дожди, возможны грозы – температура до 27 градусов со знаком плюс. В пятницу также местами пройдет небольшой дождь, воздух днем прогреется до 25 градусов. Суббота и воскресенье на радость гуляющим пройдут без осадков.

    Последние три дня лета Петербург попадёт под влияние североатлантического циклона. Облаков станет больше, активизируются дожди и резко похолодает до климатической нормы последних дней августа 18 – 20 градусов.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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