Еще неделя лета. Синоптик рассказал, каким будет конец августа в Петербурге

Тепло не покинет Петербург в предпоследнюю неделю лета. Как рассказал 21 августа ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в понедельник днем в городе будет 25 – 27 градусов, а вечером и в ночь на вторник пройдут небольшие дожди.



Пик жары придется на среду. Будет сухо и солнечно, воздух прогреется до 31 градуса, не исключено, что суточный рекорд тепла будет обновлен. В четверг холодный атмосферный фронт принесет локальные и кратковременные дожди, возможны грозы – температура до 27 градусов со знаком плюс. В пятницу также местами пройдет небольшой дождь, воздух днем прогреется до 25 градусов. Суббота и воскресенье на радость гуляющим пройдут без осадков.