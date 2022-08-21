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    На пустой дороге. ДТП, в котором байкер таранит две легковушки в центре Москвы, попало на видео

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    Дептранс. Оперативно / telegram

    Серьезная авария произошла в центре Москвы вечером 21 августа. В районе дома 32 по Смоленской-Сенной площади столкнулись две машины и мотоцикл. Об этом сообщает столичный Дептранс.

    По данным ГИБДД Москвы, ДТП произошло у дома 1 по Смоленской площади около 20:40. Водитель «Ямаха» не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. Там байк протаранил две легковых машины. В результате мотоциклист погиб.

    Судя по видео, байкер разогнался на абсолютно пустой дороге – более плотное движение было во встречном направлении.

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