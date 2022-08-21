Детская ссора в Москве переросла во взрослые разборки. Ранен ребенок

Ссора между двумя детьми переросла в драку взрослых. Инцидент произошел 21 августа на Мосфильмовской улице в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции.



По предварительной информации, после ссоры маленьких детей разгоряченные взрослые устроили потасовку на двоих. Пресекать ее пришлось сотрудникам полиции. Дебоширы были доставлены в ближайший отдел для уточнения обстоятельств произошедшего.

Позднее выяснилось, что один из детей был вынужден обратиться в больницу. Ему потребовалась помощь врачей. Предварительный диагноз – ЗЧМТ, сотрясение мозга и повреждение гортани.