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    Детская ссора в Москве переросла во взрослые разборки. Ранен ребенок

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    Ссора между двумя детьми переросла в драку взрослых. Инцидент произошел 21 августа на Мосфильмовской улице в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции.

    По предварительной информации, после ссоры маленьких детей разгоряченные взрослые устроили потасовку на двоих. Пресекать ее пришлось сотрудникам полиции. Дебоширы были доставлены в ближайший отдел для уточнения обстоятельств произошедшего.

    Позднее выяснилось, что один из детей был вынужден обратиться в больницу. Ему потребовалась помощь врачей. Предварительный диагноз – ЗЧМТ, сотрясение мозга и повреждение гортани.

    Как именно ребенок получил травмы, еще простоит установить.

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