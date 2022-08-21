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    В Ленобласти — все меньше мест для купания

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    1 комментарий

    В Ленинградской области осталось всего 8 водоемов, качество воды в которых соответствует санитарным требованиям. Вот список, который опубликовал на своем сайте региональный Роспотребнадзор:

    • Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (Большой Сабск);
    • Волховский район: река Сясь (Сясьстрой);
    • Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (Выбье);
    • Киришский район: озеро Светлое (Будогощь);
    • Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);
    • Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы);
    • Тосненский район: озеро Нестеровское (Шапки).

    Как обращает внимание 47news, в аналогичном перечне от 5 августа насчитывалось 12 мест для купания. Проверку не прошли озеро Павловское в Бокситогорске, река Нева в Отрадном, озера Омчино и Толони в Луге, река Свирь в Погре. Зато в новом списке одобрены река Сясь в Сясьстрое и река Шингарка в Низино.

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