В Ленобласти — все меньше мест для купания

В Ленинградской области осталось всего 8 водоемов, качество воды в которых соответствует санитарным требованиям. Вот список, который опубликовал на своем сайте региональный Роспотребнадзор:
- Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (Большой Сабск);
- Волховский район: река Сясь (Сясьстрой);
- Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (Выбье);
- Киришский район: озеро Светлое (Будогощь);
- Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);
- Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы);
- Тосненский район: озеро Нестеровское (Шапки).
Как обращает внимание 47news, в аналогичном перечне от 5 августа насчитывалось 12 мест для купания. Проверку не прошли озеро Павловское в Бокситогорске, река Нева в Отрадном, озера Омчино и Толони в Луге, река Свирь в Погре. Зато в новом списке одобрены река Сясь в Сясьстрое и река Шингарка в Низино.