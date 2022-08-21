Скончалась одна из старейших актрис БДТ заслуженная артистка России Марина Адашевская

Заслуженная артистка России, одна из старейших актрис БДТ Марина Адашевская скончалась 21 августа, сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.



«Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив», — так охарактеризовали артистку в БДТ.

Актриса родилась 4 мая 1927 года в Ленинграде в семье знаменитого артиста Константина Адашевского и педагога Елены Адашевской. В 14 лет после начала войны семья эвакуировалась в Новосибирск, а в 1944 году вернулась в родной город. Тогда Марина поступила в студию при БДТ, а в 1947 году окончила ее. Впервые актриса вышла на сцену в 6 лет.