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    В Петербурге задержали мужчину, снимавшего строительство ШМСД с квадрокоптера

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    Сотрудники Росгвардии задержали в Московском районе мужчину, запустившего в небо незарегистрированный квадрокоптер. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Накануне днем в районный центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны поступила информация о летающем на Варшавской улице квадрокоптере, с которого ведется съемка строительства Широтной магистрали (ШМСД). Для проверки был направлен наряд группы задержания, который отыскал человека, управлявшего беспилотником.

    Квадрокоптер оказался незарегистрированным, по закону его нужно поставить на учет. Задержанного доставили в 29-й отдел полиции.

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