В Петербурге задержали мужчину, снимавшего строительство ШМСД с квадрокоптера

Сотрудники Росгвардии задержали в Московском районе мужчину, запустившего в небо незарегистрированный квадрокоптер. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.



Накануне днем в районный центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны поступила информация о летающем на Варшавской улице квадрокоптере, с которого ведется съемка строительства Широтной магистрали (ШМСД). Для проверки был направлен наряд группы задержания, который отыскал человека, управлявшего беспилотником.