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    Активистки обнажили груди перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем

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    10 комментариев

    Курьезным инцидентом ознаменовалась фотосессия канцлера ФРГ Олафа Шольца. Две активистки устроили акцию с обнаженной грудью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ собственного корреспондента.

    Фотосессия Шольца проходила 21 августа в саду канцлера в рамках Дня открытых дверей. Желающих сделать снимок с канцлером тщательно проверяли: охрана заставляла вытаскивать даже содержимое карманов. Однако инцидента не удалось избежать.

    Якобы желавшие сделать фото с Шольцем девушки вышли к канцлеру, обнажили груди и рассыпали нарисованные деньги.

    Девушек быстро вывели с места проведения фотосессии, деньги собрали. Останавливать мероприятие Шольц не стал — после заминки он снова продолжил фотографироваться со всеми желающими.

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    Комментарии 10

    Zet21 Авг 2022 в 17:44
    Где фактура???
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