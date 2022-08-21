Активистки обнажили груди перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем

Курьезным инцидентом ознаменовалась фотосессия канцлера ФРГ Олафа Шольца. Две активистки устроили акцию с обнаженной грудью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ собственного корреспондента.
Фотосессия Шольца проходила 21 августа в саду канцлера в рамках Дня открытых дверей. Желающих сделать снимок с канцлером тщательно проверяли: охрана заставляла вытаскивать даже содержимое карманов. Однако инцидента не удалось избежать.
Якобы желавшие сделать фото с Шольцем девушки вышли к канцлеру, обнажили груди и рассыпали нарисованные деньги.
Девушек быстро вывели с места проведения фотосессии, деньги собрали. Останавливать мероприятие Шольц не стал — после заминки он снова продолжил фотографироваться со всеми желающими.