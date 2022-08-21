Активистки обнажили груди перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем

Курьезным инцидентом ознаменовалась фотосессия канцлера ФРГ Олафа Шольца. Две активистки устроили акцию с обнаженной грудью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ собственного корреспондента.



Фотосессия Шольца проходила 21 августа в саду канцлера в рамках Дня открытых дверей. Желающих сделать снимок с канцлером тщательно проверяли: охрана заставляла вытаскивать даже содержимое карманов. Однако инцидента не удалось избежать.