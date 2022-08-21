Алек Болдуин рассказал об отказах в работе после гибели оператора на съемках

Американский актер Алек Болдуин сообщил, что после того, как он смертельно ранил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчины», у него сорвалось уже пять контрактов. Об этом Болдуин рассказал в интервью CNN 20 августа.

«Вчера меня уволили с еще одной работы. Я уже был готов сниматься в этом кино, мне оставалось только сесть в самолет... Я разговаривал с этими ребятами в течение нескольких месяцев, и вчера они сказали мне, что мы не хотим снимать фильм с вами из-за этого [случая]», — поделился актер.