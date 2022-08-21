Алек Болдуин рассказал об отказах в работе после гибели оператора на съемках

Американский актер Алек Болдуин сообщил, что после того, как он смертельно ранил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчины», у него сорвалось уже пять контрактов. Об этом Болдуин рассказал в интервью CNN 20 августа.
«Вчера меня уволили с еще одной работы. Я уже был готов сниматься в этом кино, мне оставалось только сесть в самолет... Я разговаривал с этими ребятами в течение нескольких месяцев, и вчера они сказали мне, что мы не хотим снимать фильм с вами из-за этого [случая]», — поделился актер.
Он добавил, что уже ушел бы из кинематографа и «купил дом у черта на куличках», если бы супруга его не поддержала. Как сказал Болдуин, он думает о произошедшем «каждый день своей жизни». По словам Болдуина, также он опасается за свою безопасность, поскольку экс-президент США Дональд Трамп публично заявил, что актер убил оператора намеренно.
22 октября 2021 года стало известно, что во время съёмок фильма «Ржавчина» актёр Алек Болдуин случайно выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате погибла 42-летняя Галина Хатчинс. Режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение. Расследование произошедшего еще продолжается.