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    Олимпийский призер заявил о многолетнем сексуальном насилии со стороны тренера

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    Немецкий спортсмен и олимпийский призер по прыжкам с вышки Ян Хемпель рассказал о том, что подвергался сексуальному насилию со стороны своего тренера Вернера Лангера с 11 лет. Хемпель заявил об этом в фильме «Жестокое обращение — сексуальное насилие в немецком плавании», который 18 августа транслировал телеканал ARD.

    По словам спортсмена, Федерация плавания Германии (DSV) игнорировала все его жалобы: «Федерация внушила мне, что, если я расскажу об этом, наш спорт будет в опасности, и я больше не смогу им заниматься. Конечно, я был на том уровне, когда у меня были цели, и я хотел их достичь» (цитата по публикации ESPN, на которую обратил внимание «Коммерсант»).

    Как утверждает Хемпель, насилие продолжалось около 14 лет. От работы тренера отстранили в 1997 году после жалобы спортсмена. Он предполагает, что решение было связано не с обвинением в сексуальном насилии, а с подозрениями в работе на Министерство государственной безопасности ГДР в прошлом. После отставки Лангер работал в федерации плавания Австрии, а в 2001 году покончил с собой.

    Ян Хемпель получил серебряную медаль на Олимпийских играх в 1996 году, дважды был призером чемпионата мира и четыре раза — чемпионом Европы.

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