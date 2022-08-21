Олимпийский призер заявил о многолетнем сексуальном насилии со стороны тренера

Немецкий спортсмен и олимпийский призер по прыжкам с вышки Ян Хемпель рассказал о том, что подвергался сексуальному насилию со стороны своего тренера Вернера Лангера с 11 лет. Хемпель заявил об этом в фильме «Жестокое обращение — сексуальное насилие в немецком плавании», который 18 августа транслировал телеканал ARD.



По словам спортсмена, Федерация плавания Германии (DSV) игнорировала все его жалобы: «Федерация внушила мне, что, если я расскажу об этом, наш спорт будет в опасности, и я больше не смогу им заниматься. Конечно, я был на том уровне, когда у меня были цели, и я хотел их достичь» (цитата по публикации ESPN, на которую обратил внимание «Коммерсант»).